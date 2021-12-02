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02 Aralık 2021 Perşembe 14:44:00 - Güncelleme:02 Aralık 2021 Perşembe 14:49:00

Bakan Akar: Yerli Deniz Topunun testi başarıyla sonuçlandı

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yerli Deniz Topu'nun testinin başarıyla sonuçlandığını belirterek şubat ayında kullanıma gireceğini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı. Bakan Akar, yerli deniz topu testinin başarıyla sonuçlandığını söyleyerek, şubat ayında kullanıma gireceğinin müjdesini verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün bizim için anlamlı bir gün. Bizim başlangıçta ifade ettiğimiz gibi yerli savunma sanayiimizle ihtiyaçlarımızı karşılamak için özen gösteriyoruz. Bu sistem de Deniz Kuvvetlerimiz için önemli bir sistemdi. Bugün burada başarılı bir şekilde testi yapıldı. Şubat ayında kullanıma girecek.

Liman ve seyir testleriyle devam edecek. Bu deniz topunu yapan sayılı ülkeler arasına girmiş bulunuyoruz. Burada MKE mühendis, usta, çırak ve bütün işçileriyle birlikte önemli emek harcadı. Deniz Kuvvetleri personelimiz de çalışmalara katıldı.

ABD İLE F-35 GÖRÜŞMELERİ

Temaslarımız sürüyor. En son 27 Ekim'de Ankara'da görüşüldü. Görüşmenin devamı konusunda mutabık kalındı. Önümüzdeki aylarda yeniden bir araya gelinecek. Biz toplantıda pozisyonumuzu açık ve net bir şekilde ortaya koyduk.

F-16'ların ömrü tamamlandı. F-35 almamız engellendi. Yabancı askeri satışlar çerçevesinde ihtiyacımızı belirttik. 40 adet F-16 talebimizi ilettik. Heyetler arası görüşmede dile getirildi. ABD Savunma Bakanlığı ihtiyaçlarımızın karşılanabileceğini ancak kongre onayı gerektiğini belirtti. Bunların sonuçlarını bekliyoruz.

SINIR ÖNLEMLERİ

Personele takviye yaparak tedbirler sıkılaştırıldı. Sınırlara birlik takviyesi yaptık. Sadece Suriye sınırı değil İran ve Irak sınırlarında da önlemler aldık. Beton duvar, hendek ve tel örgüler var. Huduttaki geçişlerin önlenmesi için Mehmetçik büyük çaba gösteriyor.

PKK'YA YÖNELİK OPERASYONLAR

Tehditler sınırlarımıza gelmeden kaynaklarında mücadele ediyoruz. Bunların inlerini barınaklarını başlarına yıktık. Terör örgütü elebaşları bunun farkındalar. İki gece aynı yerde yatamıyorlar. Tek hedefimizin teröristler olduğu, Kürtlerin kardeşimiz olduğunu her zaman söylüyoruz."

Etiketler : Hulusi Akar PKK SURİYE Beton duvar
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