Bakan Akar, video konferans toplantısı düzenledi
Kaynak: TRT Haber
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenledi.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenledi.
Bakan Akar, toplantıda savunma ve güvenlik faaliyetlerine ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi.
1⃣ Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla yeni yılın ilk video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.https://t.co/JUyGbdvgn8 pic.twitter.com/MxIlt2Ma7d— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 3, 2022