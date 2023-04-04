Bakan Akar ve Yunanistan Savunma Bakanı Hatay'da incelemelerde bulundu
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile İGA Konteyner Kent ile Sağlık Bakanlığı Kocaeli Hastanesini ziyaret etti.
Bakan Hulusi Akar, davetlisi olarak Hatay'da bulunan Panagiotopoulos ile düzenlediği basın toplantısının ardından Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nden ayrıldı.
Akar ve Panagiotopoulos, daha sonra Sağlık Bakanlığının Kocaeli Hastanesine gitti. Burada faaliyetlere ilişkin bilgi alan, hastaneyi gezen Akar ve konuk Bakan, daha sonra İGA Konteyner Kenti'ne geçti.
Depremzede vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan Akar ve Panagiotopoulos, konteyner kentte incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
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