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25 Nisan 2021 Pazar 18:57:00 - Güncelleme:25 Nisan 2021 Pazar 18:57:00

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Irak sınırında

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun Yüksekova'daki harekat merkezinde inceleme ve denetlemede bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Pençe-Yıldırım Operasyonu'nun Yüksekova'daki harekat merkezinde inceleme ve denetlemede bulundu.

Etiketler : Milli Savunma Bakanı akar msb Genelkurmay
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