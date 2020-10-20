Bakan Akar'dan sert açıklama

Bakan Akar ve komutanlar video konferansla bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanlarının da katılımıyla video konferans toplantısı yapıldı.

Birlik ve ordu komutanları devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

"SORUNLARI KONUŞARAK ÇÖZELİM"



Bakan Akar, “Konuşalım, sorunları konuşarak çözelim. Fakat herhangi bir oldubittiye, zorlamaya, baskıya boğun eğemeyeceğimizi de herkesin görmüş, anlamış olması lazım" dedi.