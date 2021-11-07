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07 Kasım 2021 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:07 Kasım 2021 Pazar 18:00:00

Bakan Akar ve komuta kademesi İran sınırında! Başkan Erdoğan'dan destek mesajı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile İran sınır hattında incelemelerde bulunuyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile İran sınır hattında incelemelerde bulunuyor.

AA'nın haberine göre Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Van'a geldi.

Van Ferit Melen Havalimanı'nda Vali Mehmet Emin Bilmez ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Bakan Akar'ın 6. Hudut Tugay Komutanlığı'ndaki "sancak tevdi töreni"ne de katılacağı bildirildi.

Başkan Erdoğan, Van'ın Başkale ilçesinde Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesinin katıldığı sancak tevdi töreninde hudut kartallarına hitap etti

"SANCAK BİZİM KUTSALLARIMIZ ARASINDA EN ÖNEMLİ YERİ TUTAN BİR DEĞERİMİZDİR"

Milli Savunma Bakanı Akar'ın sancağı 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral İlker Ertuğrul'a tesliminin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan telefondan Mehmetçiğe hitap etti.

Sancak teslim töreninin Türk Silahlı Kuvvetleri için hayırlı olması temennisinde bulunarak sözlerine başlayan Başkan Erdoğan, "Sancak bizim kutsallarımız arasında en önemli yeri tutan bir değerimizdir" diye konuştu.

Sancak teslim törenlerinin anlamlı ve değerli olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Böyle değerli bir törende yüz yüze olmasak da sesimizi sizlere duyurabilme imkanı hazırladıkları için Milli Savunma Bakanıma, Genelkurmay Başkanıma, Kuvvet Komutanlarıma İstanbul'dan kalbi şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bu törenle birlikte yeni bir sürecin, yeni bir dönemin orada başlıyor olması da bizler için ayrı bir gurur vesilesidir. Bütün askerlerimize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu teslim töreniyle birlikte de sancağa nasıl sahip çıkacağınızı biliyorum. Bu sahip çıkma olayının milletimiz ve ordumuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri gözlerinizden öpüyorum."
Etiketler : Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Türk Silahlı Kuvvetleri
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