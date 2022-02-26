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26 Şubat 2022 Cumartesi 19:09:00 - Güncelleme:26 Şubat 2022 Cumartesi 19:10:00

Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Bakan Akar tarafından Türkiye'nin insani yardım konusunda üzerine düşeni yapmaya devam edeceği ifade edildi.

Etiketler : msb akar Türkiye ukrayna Oleksii Reznikov
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