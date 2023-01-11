Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü
Kaynak: TRT Haber
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleeksi Reznikov ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleeksi Reznikov ile görüşmesinde, daha fazla can kaybının yaşanmaması, bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için acilen ateşkes ilan edilmesinin önemini vurguladı.
Bakan Akar, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere iki ülkenin bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda her seviyede bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirtti.
Görüşmece ayrıca, Karadeniz Tahıl Girişimi belgesi kapsamında kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi çalışmaları ile bugüne kadar Ukrayna limanlarından yaklaşık 17 milyon ton tahılın ihtiyacı olan ülkelere emniyetle sevk edildiği, sağlanan girişimin aksaksız bir şekilde devam etmesinin büyük önem arz ettiği ifade edildi.
- Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü
- MSB: F-16'mızın piste inişini böyle bir açıdan görmüş müydünüz?
- "Dünyada yaşayan insanların her birinin hukuk konusunda eşit olduğunu kabul etmek mecburiyetindeyiz"
- Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
- İki milletvekili için hazırlık komisyonu kuruldu!
- Başkan Erdoğan: Anayasa değişikliğinde son sözü milli irade söyleyecek