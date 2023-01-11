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11 Ocak 2023 Çarşamba 18:18:00 - Güncelleme:11 Ocak 2023 Çarşamba 18:18:00

Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

Kaynak: TRT Haber

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleeksi Reznikov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleeksi Reznikov ile görüşmesinde, daha fazla can kaybının yaşanmaması, bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için acilen ateşkes ilan edilmesinin önemini vurguladı.

Bakan Akar, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere iki ülkenin bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda her seviyede bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini belirtti.

Görüşmece ayrıca, Karadeniz Tahıl Girişimi belgesi kapsamında kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi çalışmaları ile bugüne kadar Ukrayna limanlarından yaklaşık 17 milyon ton tahılın ihtiyacı olan ülkelere emniyetle sevk edildiği, sağlanan girişimin aksaksız bir şekilde devam etmesinin büyük önem arz ettiği ifade edildi.

Etiketler : milli savunm abakanı hulusi akar ukrayna
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