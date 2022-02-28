Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri.. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.
Bakan Akar tarafından görüşmede; Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardımlarını sürdürürken bölgede barış için çalışmaya devam edeceği ifade edildi. Bakan Rezkinov da Türkiye'nin hem insani yardımları hem de barış çabalarından dolayı teşekkür etti.
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