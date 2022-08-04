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04 Ağustos 2022 Perşembe 21:10:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2022 Perşembe 21:10:00

Bakan Akar: Ukrayna'dan 3 tahıl gemisi daha yola çıkacak

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Akar, "Müşterek Koordinasyon Merkezinin yoğun çalışmasıyla yarın Ukrayna limanlarından 3 geminin tahıl sevkiyatı kapsamında seyre başlaması planlanıyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile ayrı ayrı görüştü.

Görüşmelerde, tahıl sevkiyatı konusundaki çalışmalar ve son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Akar, görüşmeler ve tahıl sevkiyatıyla ilgili yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalandığını hatırlattı.

İLK GEMİ LÜBNAN'A DOĞRU YOLA ÇIKMIŞTI

Söz konusu belge kapsamında İstanbul'da Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin kurulduğunu ifade eden Akar, sistemin sorunsuz işlemesine yönelik Rusya Federasyonu, Ukrayna ve BM yetkilileri ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Akar, "Merkezdeki yoğun çalışma ve koordinasyon sonucunda yarın Ukrayna limanlarından 3 geminin tahıl sevkiyatı kapsamında seyre başlaması planlanıyor. Bununla birlikte boş bir geminin de İstanbul'da denetlenerek Ukrayna'ya hareket etmesi beklenmektedir" dedi.

Çalışmalar kapsamında Ukrayna limanlarından çıkan ilk gemi olma özelliğini taşıyan "Razoni" adlı mısır yüklü gemi, İstanbul'daki kontrollerinin ardından Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru yola çıkmıştı.

Etiketler : Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ukrayna
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