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Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ve Altyapı Bakanı Kubrakov'la görüştü
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06 Ağustos 2022 Cumartesi 16:13:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2022 Cumartesi 16:14:00

Bakan Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ve Altyapı Bakanı Kubrakov'la görüştü

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü. Tahıl sevkiyatı konusunda sağlanan ivmenin devam ettirilmesi ve Müşterek Koordinasyon Merkezinde iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar, Reznikov ve Kubrakov arasındaki telefon görüşmesinde tahıl sevkiyatı konusunda gelinen son durum hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sayın Bakanlar tarafından görüşmede, tahıl sevkiyatı konusunda sağlanan ivmenin devam ettirilmesi ile Müşterek Koordinasyon Merkezinde iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi." denildi.

Etiketler : milli savunma bakanı hulusi akar tahıl sevkiyatı müşterek koordinasyon merkezi
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