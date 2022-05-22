Bakan Akar, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'ni ziyaret etti

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan temasları sırasında Türkiye'nin Pakistan Büyükelçiliğini de ziyaret etti. Büyükelçi İhsan Mustafa Yurdakul'dan faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Akar daha sonra Pakistan'dan ayrıldı.https://t.co/B4BxEGsAnY#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/yFyEQkSqBw