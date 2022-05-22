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22 Mayıs 2022 Pazar 00:09:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2022 Pazar 00:09:00

Bakan Akar, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'ni ziyaret etti

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan temasları kapsamında Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif ile görüşmesinin ardından Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'ne geçti.

Büyükelçi İhsan Mustafa Yurdakul'dan faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar, şeref defterini imzaladı.

Bakan Akar, Karaçi ve İslambad'daki temaslarını tamamlamasının ardından Pakistan'dan ayrıldı.

Etiketler : Bakan Akar İslambad Milli Savunma Bakanı MSB
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