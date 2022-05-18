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18 Mayıs 2022 Çarşamba 22:38:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2022 Çarşamba 22:39:00

Bakan Akar, Tek Vatan Harekatı'nda gazi olan Azerbaycanlı askerlerle bir araya geldi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'ın Tek Vatan Harekatı'nda gazi olan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri mensupları ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği yönetimi ile Azerbaycan'ın Tek Vatan Harekatı'nda gazi olan bazı Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri mensuplarını Milli Savunma Bakanlığında kabul etti.

Türkiye ve Azerbaycan'ı kederde ve kıvançta bir ve beraber olan iki kardeş olarak nitelendiren Akar, "İki devlet tek milletiz. Biz buna tüm kalbimizle inanıyoruz" diye konuştu.

"AZERBAYCAN ORDUSU BÜYÜK BİR BAŞARIYLA HAREKATI GERÇEKLEŞTİRDİ"

Azerbaycan ordusunun "Tek Vatan Harekatı" ile işgal altındaki Azerbaycan topraklarını kurtardığını hatırlatan Akar, "Azerbaycan ordusu büyük bir başarıyla harekatı gerçekleştirdi. Bundan dolayı mutluyuz" dedi.

Harekat sırasında şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilere şifa dileklerini ileten Akar, "Bize düşen görev Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğini daha da derinleştirmek, daha da ileri taşımaktır. Böylece geleceğe güçlü ve emin şekilde bakabiliriz" açıklamasını yaptı.

Azerbaycanlı gaziler adına yapılan konuşmada ise "Türkiye arkamızda, yanımızda olmasaydı bunu başaramazdık. Türk Silahlı Kuvvetlerine minnettarız" ifadesi kullanıldı.

Etiketler : Azerbaycan Hulusi Akar Akar
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