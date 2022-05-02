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02 Mayıs 2022 Pazartesi 12:45:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2022 Pazartesi 14:18:00

Türkiye'den dünyaya net mesaj: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tek amacımız var...

Kaynak: DHA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bayramlaşma için geldiği Kayseri'de Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Akar, "Bizim tek amacımız teröristle mücadele etmek. Terörist neredeyse bizim hedefimiz orası. İnşallah bu mücadeleyi sonuna kadar götüreceğiz" dedi. Akar, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde tek amaçlarının teröristle mücadele etmek olduğunu söyleyerek, “Terörist neredeyse bizim hedefimiz orası. 40 yıldan beri asil milletimizin başına bela olan musallat olan bu terör belasından kurtulacağız” dedi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe-Kilit Operasyonu başarılı bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar 61 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlere ait 82 mağara, sığınak tahrip, 413 el yapımı patlayıcı imha edildi" dedi.

Bakan Akar, Şanlıurfa'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'nde, Suriye ile Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda ve hudut hattında görevli birlik komutanlarıyla video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi. Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini vurgulayan Bakan Akar, "85 milyon vatandaşımız birdir, beraberdir, tek yumruk, tek yürektir. Bu mücadelede tek hedefimiz teröristlerdir. Teröristlerin dışında bir hedefimiz yoktur. Faaliyetlerimizde dostumuz, komşumuz, kardeşimiz Irak'ın sınırlarına, egemenlik haklarına, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne son derece saygılıyız" dedi.

'61 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Bakan Akar, Irak'ın kuzeyinde meydana gelen terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan Pençe-Kilit Operasyonuna da değinerek, "Bugüne kadar diğer alanlarda yapılan çalışmalar var. Bunların hepsinin tamamlanabilmesi için bu kilidi bağlamalı, bunu başarılı bir şekilde sonuçlandırmamız gerekli. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Teröristlerde ciddi bir korku, endişe, panik hakim. Terör örgütünde çöküş alametleri var. Pençe-Kilit Operasyonu çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Teröristlerin inlerine giriliyor, buralar alçakların başlarına yıkılıyor. Şu ana kadar 61 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlere ait 82 mağara, sığınak tahrip edildi, 413 el yapımı patlayıcı imha edildi. Arama tarama faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu sayılar önümüzdeki günlerde daha da artacak. Bazıları YPG ile iş birliği yapmaya kalkıyor. Arkasında kim olursa olsun mücadelemiz devam edecek ve asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri yakında takip ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da orada bir terör koridoru oluşmasına müsaade etmeyeceğiz. Teröristler orada bize verilen sözlere rağmen hala varlığını sürdürüyor. Biz de gözümüzü kırpmadan bunlarla mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

'YUNANİSTAN PROVOKATİF EYLEMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR'

Türkiye'nin iyi komşuluk, uluslararası ilişkiler ve diyalogdan yana tavrına karşı Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de inatla provokatif eylem ve söylemlerini sürdürdüğünü aktaran Bakan Akar, "Bizim, 'problemlerimizi diyalogla çözelim' dememiz bir zafiyet değil. Çünkü biz ne oldubittiye izin verecek ne de bizim ve Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını çiğneteceğiz. Bu konuda azimli, kararlıyız ve buna da muktediriz. Yunanistan uluslararası tatbikatlar dahil her seferinde bazı girişimlerle ülkemiz aleyhine birtakım oldubittilere yönelik çalışmalar yapıyorlar, buna asla müsaade etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Yunanistan'ın, Tiger Meet Tatbikatı'nın icrasına yönelik hazırladığı belgeye Türkiye'yi hedef alan ve iki ülke arasındaki anlaşmazlık konularını istismar eden bir yaklaşımla ilaveler yaptığını hatırlatan Bakan Akar, "Tiger Meet Tatbikatından çekildik, 'bu tatbikata gelmiyoruz' dedik. İstismara yönelik girişimlere müsaade etmeyeceğimizi söyledik" dedi.

'MUTLAKA TEPKİMİZİ GÖSTERECEĞİZ'

Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait uçakların son dönemde Türk hava sahasına yönelik ihlallerine de değinen Akar, "Aleyhimize yapılan her türlü harekete karşı mutlaka tepkimizi göstereceğiz. Onların yaptığı ihlallere karşı Hava Kuvvetlerimiz gerekli tepkiyi misliyle gösteriyor. Deniz Kuvvetlerimiz zaten teyakkuz halinde. Deniz yetki alanlarımızın korunması ve kollanması için yapılması gereken ne varsa yerine getiriyorlar" diye konuştu. (DHA)

Etiketler : Bakan Akar Pençe-Kilit Operasyonu 61 terörist etkisiz hale getirildi
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