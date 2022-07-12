Türkiye çözüm için devrede!

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12 Temmuz 2022 Salı 14:16:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2022 Salı 14:16:00

Bakan Akar: Tahıl koridoru görüşmesi yarın İstanbul'da yapılacak

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Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin askeri heyetler arasındaki görüşmelerin yarın İstanbul'da yapacağını açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "gıda krizinin" çözümüne yönelik gerçekleştirdiği diplomatik çalışmalar ve direktifleri kapsamında sürdürdükleri görüşmelerin olumlu geliştiğini belirtti.

Çalışmalar dahilinde kendisinin de Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüşmeler gerçekleştirdiğini anımsatan Akar, bunun ardından kamuoyunda "kırmızı hat" nitelendirilen Türkiye ile Ukrayna ve Rusya arasında doğrudan temasın hayata geçirildiğini hatırlattı.

Gıda krizinin çözümüne yönelik Milli Savunma Bakanlığı heyetinin Moskova'ya giderek Rus askeri heyeti ile görüştüğünü daha sonra Ukrayna askeri heyetinin Milli Savunma Bakanlığına geldiğini anımsatan Akar, "Tüm bu görüşmelerin ardından yarın İstanbul'da Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın uluslararası piyasalara deniz yoluyla emniyetle sevkine yönelik Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ve Birleşmiş Milletler heyeti görüşmeler icra edecek" diye konuştu.

Etiketler : Hulusi Akar Türkiye Rusya UKRAYNA TAHIL
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