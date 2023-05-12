Bakan Akar: Tahıl anlaşmasının süresinin uzatılmasında mutabakata doğru gidiliyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'da Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları ile BM yetkilileri arasında gerçekleştirilen dörtlü formattaki toplantıya ilişkin, “Tahıl anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda mutabakata doğru gidiliyor” dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'da Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları ile BM yetkilileri arasında gerçekleştirilen dörtlü formattaki toplantıya ilişkin, "Tahıl anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda mutabakata doğru gidiliyor" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
- "Tahıl anlaşmasının süresinin uzatılmasında mutabakata doğru gidiliyor"
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