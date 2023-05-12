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12 Mayıs 2023 Cuma 09:37:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2023 Cuma 09:37:00

Bakan Akar: Tahıl anlaşmasının süresinin uzatılmasında mutabakata doğru gidiliyor

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'da Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları ile BM yetkilileri arasında gerçekleştirilen dörtlü formattaki toplantıya ilişkin, “Tahıl anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda mutabakata doğru gidiliyor” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'da Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları ile BM yetkilileri arasında gerçekleştirilen dörtlü formattaki toplantıya ilişkin, "Tahıl anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda mutabakata doğru gidiliyor" dedi.

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Etiketler : hulusi akar türkiye rusya ukrayna bm tahıl anlaşması
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