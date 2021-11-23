Bakan Akar, Somali Genelkurmay başkanı Rage'yi kabul etti
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Somali Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Odawa Yusuf Rage'yi kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in resmi davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Rage ile Milli Savunma Bakanlığı'nda görüştü.
Orgeneral Güler'in de katıldığı kabulde Bakan Akar tarafından, Türkiye ile dost ve kardeş Somali arasında siyasi ve askeri iş birliğinin gelişmeye devam ettiği, Türkiye'nin, Somali halkının barış, güvenlik ve huzur içinde yaşaması için her türlü desteği vermeyi sürdüreceği ifade edildi.
- Türkiye'de bugün 28 bin 170 kişinin testi pozitif çıktı
- Başkan Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
- Bakan Akar, Somali Genelkurmay başkanı Rage'yi kabul etti
- Eski Bakan Hasan Fehmi Güneş yaşamını yitirdi
- Getir, Weezy'i satın alıyor
- Kardeş ülkeden ASELSAN açıklaması: Vatan Savaşı'nda kullandık