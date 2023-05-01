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01 Mayıs 2023 Pazartesi 22:12:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2023 Pazartesi 22:12:00

Bakan Akar: Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının yüzde 80'ini yerli ve milli olarak karşılayacak duruma geldik

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kimseye muhtaç olmadan Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının yüzde 80'ini yerli ve milli olarak karşılayacak duruma geldik. İnşallah bu devam edecek." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, işçileri "emek, ordusu" olarak nitelendirerek, "Sizler refahımız için üretirken Türk ordusu da güvenliğimiz için mücadele ediyor. Bu mücadelede çok şükür Mehmetçiğin emeği, alın teri, kanı ile büyük başarılar sağlandı, belli bir noktaya gelindi." dedi.

AK Parti tarafından Kayseri milletvekili adayı olarak gösterilen Akar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve HAK-İŞ tarafından Paraşüt İniş Alanı'nda gerçekleştirilen faaliyette işçiler ve aileleriyle bir araya geldi.

İşçilerin hakkını korumak için sendikal yaşamın önemine vurgu yapan Akar, "Bugünlere birçok problemi çöze çöze geldik. Kalan ne kadar problem varsa bunları da çözmek boynumuzun borcu. İşçimizin emeğinin, alın terinin karşılığını alması bizim için çok önemli." diye konuştu.

İşçinin, emekçinin huzur ve refahını çok önemli olarak nitelendiren Akar, şunları söyledi:

"Sizler emek ordusu olarak görevinizi yaparken Türk ordusu da güvenlik için çalışıyor. Sizler refahımız için üretirken bizler de güvenliğimiz için mücadele ediyoruz. Bu mücadelede çok şükür Mehmetçiğin emeği, alın teri, kanı ile büyük başarılar sağlandı, belli bir noktaya gelindi. Siz nasıl ki üreterek ülke ekonomisine katkı sağladınız, bizler de gerek yurt içi gerekse sınır ötesindeki çalışmalarımızla inşallah bu terörün üstesinden geleceğiz. Şu ana kadar yapılan çalışmalarla teröristleri kazdıkları çukurlara gömdük, barınaklarını, sığınaklarını, inlerini başlarına yıktık, yıkmaya devam ediyoruz."

Teröristlerin arkasında kim olursa olsun, kim destek verirse versin mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini belirten Akar, terörü bitirmekteki kararlılığı dile getirdi.

"MİLLİ, MANEVİ DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Mehmetçiğin mücadelesini desteklemek için ülkenin kendi evlatlarının, mühendislerinin, işçilerinin emekleri ile yerli ve milli savunma sanayisinde önemli gelişmelerin sağlandığını belirten Akar, "Kimseye muhtaç olmadan Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının yüzde 80'ini yerli ve milli olarak karşılayacak duruma geldik. İnşallah bu devam edecek." dedi.

Önemli bir seçime yaklaşıldığını aktaran Akar, "Bu seçimde milli, manevi değerlerimize sahip çıkacağız. Bazıları teröristlerle konuşuyor, onlara taahhütlerde bulunuyor, onların taleplerini karşılamaya çalışıyorlar. Bunun manası bugüne kadarki kazanımlarımızın kaybedilmesi, bundan vazgeçilmesi demek. Bunlara asil milletimizin müsaade etmeyeceğine bütün kalbimizle inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Akar alana gelişinde meşale yakan gençlerin "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları ile karşılandı.

Konuşmasının sonunda alandakilere çiçekler atan Akar'ın ardından sanatçı Esat Kabaklı alanı dolduranlara konser verdi.

Etiketler : MSB akar mehmetçik
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