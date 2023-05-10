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10 Mayıs 2023 Çarşamba 23:44:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2023 Çarşamba 23:44:00

Bakan Akar: Seçimlerde 85 milyon gereğini yapacak

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bu seçimlerde 85 milyon gereğini yapacak ve bunun sonunda güven ve refah içinde istikrarımızı sürdüreceğiz" dedi.

AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, Talas Belediyesince düzenlenen etkinlikte hemşehrileriyle bir araya geldi.

Türkiye'nin refahı ve bekası için çalıştıklarını belirten Akar, terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini söyledi. Mehmetçiğin nefesinin teröristlerin ensesinde olduğunu vurgulayan Akar, "Asil milletimizi terör belasından kurtarmakta kararlıyız." diye konuştu.

Milletin sevgisi, güveni ve duasından aldıkları güçle aşamayacakları engel, çözemeyecekleri sorun olmadığını aktaran Akar, teröristlerin kaçacak delik aradığını, Mehmetçiğin "çıkılamaz" denilen yerlere çıktığını, "girilemez" denilen yerlere girdiğini belirtti.

"MİLLETİMİZ BUNA İZİN VERMEYECEKTİR"

İstikrarın önemine vurgu yapan Akar, "Bu seçimlerde sizler, 85 milyon gereğini yapacak ve bunun sonunda güven ve refah içinde istikrarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Seçimlere yönelik bazı tuzakların olduğunu belirten Akar, "Teröristlerle konuşanlar, onlardan akıl alanlar, onlara söz verenler var. 'Seçimler bizim için umut, 10 binler, 100 binler tahliye bekliyor.' diyenler var. 10 bin, 100 bin kişiyi çıkarmayı planlıyorlar. Tekrar terörü başımıza, milletin başına bela edecekler. Tekrar cenazeler, tekrar şehitler, tekrar gözyaşları. Bu milletimiz buna izin vermeyecektir." şeklinde konuştu.

"TAŞ MEKTEP" SÜRPRİZİ

Türkiye'nin büyümesini ve güçlenmesini istemeyenlerin olduğunu dile getiren Akar, "Artık Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası alanda özne haline geldi. Türkiye söz dinleyen değil, sözü dinlenen bir ülke oldu." ifadesini kullandı.

Sözlerinin sonunda başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin "Anneler Günü"nü kutlayan Akar, yapılan çalışmaların ardından "Taş Mektep" olarak bilinen Kayseri Lisesi'nin artık "Kayseri Fen Lisesi" olduğunu belirterek, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e teşekkür etti.

Konuşması sık sık "Kayseri seninle gurur duyuyor" sloganları ile kesilen Akar, "Biz Kayseri ile gurur duyuyoruz." karşılığını verdi. Daha sonra Osmanlı Evi'nde engelliler ve aileleriyle bir araya gelen Akar'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Etiketler : türkiye akar msb
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