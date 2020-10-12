Bakan Akar Rus mevkidaşı ile görüştü

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12 Ekim 2020 Pazartesi 15:52:00 - Güncelleme:12 Ekim 2020 Pazartesi 15:55:00

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu İle Telefonda Görüştü

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MSB: "(Akar-Şoygu görüşmesi) Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı, İdlib ve Libya ile savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu."

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısı, İdlib ve Libya başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Bakan Akar tarafından,

-Ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşim yerlerine saldıran Ermenistan'ın saldırılarına son vermesinin ve işgal ettikleri topraklardan çıkarılmasının gerekliliği,

-Azerbaycan'ın çözüm için bir 30 yıl daha bekleyemeyeceği,

-Türkiye'nin Azerbaycan'ın öz topraklarını geri almak için başlattığı harekatta yanında olduğu ifade edildi.

Bakan Akar tarafından görüşmede ayrıca;

-Türkiye'nin İdlib’de barışın ve istikrarın sağlanmasına yönelik 05 Mart 2020 tarihinde yapılan mutabakat çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirdiği,

-Masum insanların gönüllü ve güvenli şekilde evlerine dönebilmeleri için Türkiye'nin elinden gelen gayreti göstermeyi devam ettiği,

-Türkiye ve Libya arasında 500 yıllık tarihi dostluk, kardeşlik bağlarının bulunduğu, Türkiye’nin bölgenin istikrar kazanması için elinden gayreti göstermeyi sürdüreceği, BMGK’nın ilgili kararları kapsamında istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediği belirtildi.

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