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02 Haziran 2022 Perşembe 19:29:00 - Güncelleme:02 Haziran 2022 Perşembe 19:29:00

Bakan Akar, Romanya Başbakanı Ciuca ile görüştü

Kaynak: İHA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya Başbakanı Nicolae lonel Ciuca ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Romanya'nın başkenti Bükreş'te temaslarına devam ediyor. Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis ve Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüşen Akar, daha sonra Başbakanlığa geçerek, Romanya Başbakanı Nicolae lonel Ciuca ile bir araya geldi.

İkili ve bölgesel savunma güvenlik başlıklarının yanı sıra askeri eğitim iş birliği ile savunma sanayii konularının ele alındığı ve olumlu, yapıcı geçen görüşmede Akar, İki ülke arasında askeri eğitim iş birliği alanlarındaki faaliyetlerin artarak devam etmesinin gerekliliğini ifade etti.

Türkiye ve önemli bir müttefiki olan Romanya'nın Avrupa güvenliğine sunduğu katkılara dikkat çeken Akar, Karadeniz'de bölgesel sahiplik ilkesi çerçevesinde barış ve istikrar ile Montrö rejiminin korunmasına vurgu yaptı.

Rusya ve Ukrayna arasında ateşkesin bir an önce ilan edilmesi, insani yardımların devam etmesi ve gerginliğin azaltılmasının önemi vurgulayan Akar, terör örgütü FETÖ ile mücadelede destek ve iş birliğinin öneminin altı çizdi.

Bakan Akar'ın yeni görevinden dolayı tebrik ettiği Ciuca da Milli Savunma Bakanı Akar'ı Romanya'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Petrescu ile Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz da katıldı.

Etiketler : hulusi akar haber son dakika haberler bakan akar
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