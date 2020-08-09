Terör örgütü PKK'ya Pençe darbesi

09 Ağustos 2020 Pazar 17:48:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2020 Pazar 17:57:00
Bakan Akar: Pençe Operasyonları kapsamında 83 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Operasyonları kapsamında bugüne kadar 83 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe Operasyonları kapsamında bugüne kadar 83 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.
Bakan Akar, "Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı, bırakılmayacak. Yapılması gereken ne varsa yapıldı, yapılmaya devam edilecek." ifadelerini kullandı.
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