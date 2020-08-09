Terör örgütü PKK'ya Pençe darbesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe Operasyonları kapsamında bugüne kadar 83 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Bakan Akar, "Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı, bırakılmayacak. Yapılması gereken ne varsa yapıldı, yapılmaya devam edilecek." ifadelerini kullandı.