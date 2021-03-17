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17 Mart 2021 Çarşamba 19:55:00 - Güncelleme:17 Mart 2021 Çarşamba 19:55:00

Bakan Akar NATO'nun Afganistan için gerçekleştirilen toplantısına katıldı

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Milli Savunma Bakanı Akar'ın Ankara'dan katıldığı toplantıda Afganistan'daki son askeri gelişmeler ele alınarak görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO'nun Kararlı Destek Misyonu çerçevesinde Afganistan'ın Almanya sorumluluğundaki kuzey bölgesine birlik katkısında bulunan ülkelerin telekonferans yöntemiyle gerçekleşen toplantısına katıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar'ın Ankara'dan katıldığı toplantıda Afganistan'daki son askeri gelişmeler ele alınarak görüş alışverişinde bulunuldu.

Etiketler : Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı Afganistan
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