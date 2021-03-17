Bakan Akar NATO'nun Afganistan için gerçekleştirilen toplantısına katıldı
Milli Savunma Bakanı Akar'ın Ankara'dan katıldığı toplantıda Afganistan'daki son askeri gelişmeler ele alınarak görüş alışverişinde bulunuldu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO'nun Kararlı Destek Misyonu çerçevesinde Afganistan'ın Almanya sorumluluğundaki kuzey bölgesine birlik katkısında bulunan ülkelerin telekonferans yöntemiyle gerçekleşen toplantısına katıldı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar'ın Ankara'dan katıldığı toplantıda Afganistan'daki son askeri gelişmeler ele alınarak görüş alışverişinde bulunuldu.
- İçişleri Bakanlığı duyurdu! Terör örgütü PKK'dan kopuşlar sürüyor
- Bakan Akar NATO'nun Afganistan için gerçekleştirilen toplantısına katıldı
- Saldırı hazırlığındaki teröristleri İHA tespit etti
- Artvin'de büyük yangın! 55 eve sıçradı
- Hapis cezası almıştı... HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü
- İmamoğlu hakkında karar verildi