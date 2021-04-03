Bakan Akar Namaz Dağı'nda inceleme yaptı

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03 Nisan 2021 Cumartesi 13:04:00 - Güncelleme:03 Nisan 2021 Cumartesi 13:12:00

Bakan Akar, Namaz Dağı'nda alınan tedbirleri inceledi

Kaynak: DHA

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Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi ile Şırnak'taki 1995 rakımlı Namaz Dağı'nda terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile birlikte Namaz Dağı'nda terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile dün Gökçeada'daki komando birliğinde yaptığı inceleme ve denetlemelerinin ardından Şırnak'a geçti. Geceyi 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığında geçiren Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, 1995 rakımlı Namaz Dağı'na çıkarak terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi. Cudi ve Gabar'ın arasında kalan, teröristle mücadele operasyonlarında önemli bir yere sahip Namaz Dağı bölgesindeki jandarma komando taburunda incelemelerde bulunan Bakan Akar, jandarma birliklerini terörle mücadeledeki başarılarından dolayı tebrik etti.

Akar, beraberindeki komutanlarla sabah saatlerinde ise 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığının Harekat Merkezi'nde bir araya geldi. Akar ve TSK komuta kademesi burada sınır hattında ve ötesinde görev yapan birlik komutanları ile toplantı yaptı.

Etiketler : Bakan Akar NAMAZ DAĞI ASKER İNCELEME Cudi ve Gabar
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