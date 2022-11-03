Pençe'de sona yaklaşıldı!

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03 Kasım 2022 Perşembe 11:18:00 - Güncelleme:03 Kasım 2022 Perşembe 11:18:00

Bakan Akar: Zap'ı temizleyip sınıra kilit atacağız

Kaynak: DHA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Pençe Kilit Operasyon sahasının tamamı kontrol altına alınmak üzere, sona doğru doğru yaklaştık. Zap'ı teröristlerden temizleyeceğiz ve böylece hudutlarımızın tamamını kilit altına alacağız' dedi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulus Akar, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında 429 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Operasyon sahasının tamamı kontrol altına alınmak üzere, sona doğru doğru yaklaştık. Zap'ı teröristlerden temizleyeceğiz ve böylece hudutlarımızın tamamını kilit altına alacağız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'de sınır birliklerindeki inceleme ve denetlemelerin ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na geçti. Bakan Akar, Harekat Merkezi'nde, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu'na katılan birliklerin komutanları ile video konferans ile görüşüp sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi. Bakan Akar, 'terörü kaynağında kurutmak' esasıyla artan bir şiddet ve tempoda, taarruzi bir anlayışla, teröristle mücadelenin devam ettiğini belirterek, "İnşallah sizin yaptıklarınızla, çalışmalarınızla, Mehmetçiğin alın teriyle asil milletimizi 40 yıldır başına musallat olan terör belasından kurtaracağız. Bu konuda azimliyiz kararlıyız ve buna da muktediriz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.

Operasyonlarda Mehmetçiğin, sivillere, masum insanlara, tarihi, dini, kültürel yapılara, çevreye zarar gelmemesi için diğer hiçbir ülke ordusunun göstermediği duyarlılığa sahip olduğunu, bu duyarlılığı hem planlama hem icra safhasında gösterdiğini dile getiren Akar, "Bizim tek hedefimiz teröristler. Nerede terörist varsa bizim hedefimiz orası. Bunun dışında bir hedefimizin olmadığını herkesin bilmesi lazım. Kürtler bizim kardeşimiz. Biz başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularımızın hudutlarına, egemenlik haklarına saygılıyız" dedi.

'TÜRK ADALETİNDEN BAŞKA ÇARELERİ YOK'

Operasyonların sonucunda terör örgütünün çöküş içinde olduğuna dair ciddi emareler bulunduğuna dikkat çeken Akar, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Teröristlerin elebaşları 2 gece aynı yerde yatamıyor. Teröristlerin elebaşları bunları anladı, bunu herkesin anlamasını bekliyoruz. Teröristlerin hiçbir geleceği olmadığını görmeleri lazım. Türk adaletine sığınmaktan başka çareleri yok" diye konuştu.

'SONA DOĞRU YAKLAŞTIK'

Pençe-Kilit Operasyonu'nda mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini ifade den Akar, "Mehmetçik tarafından 540'tan fazla sığınak, mağara temizlendi. Teröristlerin yerleştirdiği 1808 mayın, el yapımı patlayıcı imha edildi. Şu ana kadar 429 terörist etkisiz hale getirildi. Pençe-Kilit Operasyon sahasının tamamı kontrol altına alınmak üzere, sona doğru yaklaştık. Zap'ı teröristlerden temizleyeceğiz ve böylece hudutlarımızın tamamını kilit altına alacağız" açıklamasında bulundu.

Akar, teröristlerin barınak, sığınak, sözde karargah olarak kullandıkları mağaralara tek tek girildiğini vurgulayarak, "Hepsi teröristlerin başına yıkıldı, yıkılıyor. Bunların hepsi tek tek Mehmetçik tarafından temizlendi, temizleniyor. Daha önceden, 'girilemez, çıkılamaz' denilen anlayışı Mehmetçik yıktı, çok şükür bütün 'girilemez' denilen yerlere girdi, 'çıkılamaz' denilen yerlere çıktı. Bu mücadeleyi büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla sürdürüyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası alanda bir özne haline geldiğini söyleyen Akar, Türkiye'nin bölge ve dünya barışına yönelik katkılarına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres riyasetinde 22 Temmuz'da Karadeniz Tahıl Girişimi belgesi imzalandığını anımsatan Akar, şu ana kadar Ukrayna limanlarından çıkan 10 milyon tona yakın tahılın ihtiyaç sahiplerine sevk edildiğini aktardı.

'YOĞUN TEMASLARIN SONUCUNU ALDIK'

Bakan Akar, 29 Ekim'de Sivastopol'da gerçekleşen saldırı sonrasında Rusya Federasyonu'nun tahıl inisiyatifini askıya aldığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"O günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız muhatapları ile yoğun görüşmeler gerçekleştirdi. Biz de Rusya Savunma Bakanı Sayın Şoygu, Ukrayna Savunma Bakanı Sayın Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Sayın Kubrakov ile yakın temas içinde olduk. Görüşmelerimizde tahıl girişiminin tüm taraflar için yararlı olduğu, bunun bozulmasının tüm taraflar için sıkıntı oluşturacağını belirttik. Yapılan çalışmaların yoğun temasların olumlu sonuçlarını aldık. Sayın Cumhurbaşkanımız tahıl koridorunun yeniden açıldığı bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Tahıl inisiyatifinin yeniden başlamasının ardından 6 gemi Ukrayna limanlarından ayrıldı. Böylece limanlardan ayrılan gemi sayısı 426 taşınan tahıl miktarı 9,7 milyon tonu geçti."

'UZATILMASI İÇİN GAYRETLERİMİZİ YOĞUNLAŞTIRACAĞIZ'

Tahıl koridorunun faaliyetine devam etmesini, barışa giden yolun açılması bakımından önemli olarak nitelendiren Akar, "Şimdi 19 Kasım'da süresi dolacak olan tahıl girişiminin uzatılması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği çerçevede gayretlerimizi yoğunlaştıracağız. Tahıl inisiyatifi sadece tahıl sevkiyatı değil, tarafların görüşmeler yoluyla bazı sorunları çözebileceğine de güzel bir örnek teşkil etmekte. Bu modelin kullanılmasıyla önümüzdeki günlerde ateşkesin ve barışa giden yolun açılması ve barışçıl yol ve yöntemlerle Karadeniz üzerinden komşumuz olan 2 ülke arasındaki bu çatışmanın sona ermesi bizim en samimi dileğimiz" dedi. (DHA)

Etiketler : Hulusi Akar Ukrayna limanları Rusya
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