Bakan Akar: Mısır'ın yaklaşımı ve son gelişmeler, bölge ülkelerinin yararınadır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "ABD'nin bir terör örgütü olan YPG ile iş birliği yerine 70 yıldır NATO üyesi olan Türkiye ile çalışması gerektiğini hatırlatmak istiyorum." dedi.

Akar, "Yunanistan'la görüşmelerimiz devam ediyor. Yapıcı yaklaşımlarımıza rağmen birtakım olumsuz açıklama, eylem ve tacizlerle de karşılaşıyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Akar şunları kaydetti:

"Mısır'ın yaklaşımı ve son gelişmeler, iki ülkenin ve diğer bölge ülkelerinin yararınadır. Kültürel ve tarihsel bağlarımıza yakışan da budur."