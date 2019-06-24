24 Haziran 2019 14:22 | Pazartesi
Bakan Akar, MHP Genel Merkezi'ne geldi
Bakan Akar, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşmek için parti Genel Merkezi'ne geldi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmek için parti Genel Merkezi'ne geldi. Gündem askerlik teklifi, S-400, ABD ile ilişkiler ve Pençe Harekatı gibi konular bulunuyor.
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