Bakan Akar, MHP Genel Merkezi'ne geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmek için parti Genel Merkezi'ne geldi. Gündem askerlik teklifi, S-400, ABD ile ilişkiler ve Pençe Harekatı gibi konular bulunuyor.