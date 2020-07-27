Bakan Akar, Mersin'de şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayımladı

Bakan Akar, Mersin'de şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayımladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mesajında, "Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.