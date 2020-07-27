27 Temmuz 2020 Pazartesi 21:47:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2020 Pazartesi 21:47:00
Bakan Akar, Mersin'de şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayımladı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit düşen Ulaştırma erler Caner Mayendağı, Mustafa Dağlı, Kerim Arslan ve Samet Çaldır için taziye mesajı yayımladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mesajında, "Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.
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