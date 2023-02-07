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07 Şubat 2023 Salı 21:53:00 - Güncelleme:07 Şubat 2023 Salı 21:53:00

Bakan Akar: Mehmetçik milletin yanında

Kaynak: TRT Haber

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Deprem bölgesinde bulunan bütün birlik, karargah ve garnizonlar da tamamen sivil vatandaşlara açılmış durumda." dedi.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Şu ana kadar 2 bin 600 kurtarma personeli ve 78 araç yerine ulaştırılmıştır. Sahada helikopterler ve TİHA'larımız dahil 75 araç var.

Tüm bölgelerde 7 bin 500 Mehmetçik bölgede. Yarın da bin 500 Mehmetçik bölgedeki çalışmalara dahil olacak.

Batıdan toplam 9 komando taburunu bölgeye sevk ediyoruz. Kıbrıs'ta bulunan 4 taburumuz da bölgeye gelecek.

Deprem bölgesinde bulunan bütün birlik, karargah ve garnizonlar da tamamen sivil vatandaşlara açılmış durumda.

Etiketler : msb Bakan Akar deprem bölgesi

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