VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'den Macaristan'a taziye mesajı
Bakan Akar, Mali Savunma Bakanı Sadio Camara ile görüştü
Türkiye'nin ATAK'ı Filipinler'de uçacak
Başkan Erdoğan'dan Avukatlar Günü mesajı
Türkiye'de 12 bin 213 kişinin testi pozitif çıktı
Doğu'da iki gün boyunca toz taşınımı bekleniyor
BM Genel Sekreteri: Rusya uluslararası kabul görmüş sınırları yeniden çiziyor
Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak
Zelenskiy BMGK'dan reform talep etti: Herkes eşit temsil edilmeli
Bebeğini çöpe atan anne tutuklandı
AB Rus diplomatları 'istenmeyen kişi' ilan etti
Ömer Çelik: Türkiye olmadan kilit mimarisi oluşturulamaz
Putin: Gıda ihracatında ihtiyatlı olacağız
Başkan Erdoğan'ın Ukrayna diplomasisi sürüyor
Kuvvetli bahar yağışları geliyor
Babası, Mete'nin yolunu açan hikayeyi anlattı 54. olunca şampiyonluğa karar verdi
Rusya'dan Biden'ın 'Putin yargılanmalı' sözlerine yanıt
NATO'dan Rusya'ya yaptırım açıklaması
İçişleri Bakanlığı İBB skandalını ortaya çıkardı
Bakan Karaismailoğlu 2053 hedeflerini açıkladı
Bakan Akar'dan tahliye açıklaması
Fransa Türkiye'yi 'yeşil ülkeler' listesine aldı
Tohumda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89'a yükseldi
Çöl tozu, nefes darlığı, astım ve bronşiti tetikliyor
05 Nisan 2022 Salı 22:16:00 - Güncelleme:05 Nisan 2022 Salı 22:17:00

Bakan Akar, Mali Savunma Bakanı Sadio Camara ile görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mali Savunma ve Muharip Gaziler Bakanı Sadio Camara ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Mali Savunma ve Muharip Gaziler Bakanı Sadio Camara'yı, Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı.

Bakan Akar ve Camara, baş başa gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti.

Görüşmede ikili savunma, bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Akar, Türkiye ve Afrika ilişkilerinin son yıllarda kazandığı ivmeden duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Mali'de son dönemde gerçekleştirilen terör saldırılarını kınayan Akar, Türkiye'nin terörle mücadelede iş birliği ve tecrübe paylaşımına hazır olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin geliştirilmesinin önemine işaret etti.

Etiketler : Bakan Akar Milli Savunma Bakanı MSB
Romantik Berk

Romantik Berk
3 günde 7 bin kişi

3 günde 7 bin kişi
İstanbul'da film çekecek

İstanbul'da film çekecek
Dijital dinlenme heyecanı

Dijital dinlenme heyecanı
100 bin müzikseverli turne

100 bin müzikseverli turne
New York'ta 4 farklı Ayça

New York'ta 4 farklı Ayça
Romantik tekli

Romantik tekli
Turne mutluluğu

Turne mutluluğu
Ben artık Çiftçiyim

Ben artık Çiftçiyim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER