Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı görüştü

20 Temmuz 2020 Pazartesi 12:18:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2020 Pazartesi 12:18:00
Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Başağa'yı, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.
Başağa'nın Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından iki bakan, baş başa görüşme gerçekleştirdi.
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