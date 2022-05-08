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08 Mayıs 2022 Pazar 14:28:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2022 Pazar 14:28:00

Bakan Akar komuta kademesiyle sınır hattında

Kaynak: DHA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile hudut hattında inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Avsever ile hudut hattında incelemede bulunup, denetleme yapıyor.

Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile hudut güvenliğine yönelik inceleme ve denetlemelerde bulunmak için Hatay'a geldi. Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan, 6'ıncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve diğer yetkililerce karşılanan Bakan Akar, buradan sınırın sıfır noktasına hareket etti. Şehit Yüzbaşı İlker Acar Hudut Karakolu'na gelen Akar, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu'dan hudut tekmili aldı. Hudut Karakol Komutanı'na, Türk bayrağını öperek emanet eden Bakan Akar tedbirlerle ilgili brifing aldı, gözetleme kulesine çıkarak hududu inceledi. Bakan Akar ile komutanların hudut hattındaki incelemeleri sürüyor.

Etiketler : Milli Savunma Bakanı Akar sıfır noktası incelemeler
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