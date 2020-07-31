Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de anne ve babasının kabrini ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de annesi ve babasının mezarını ziyaret etti.
Bayram namazını Edirne'deki Selimiye Camisi’nde kılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ardından hava yolu ile memleketi Kayseri'ye geldi. Bakan Akar, Kayseri'deki asri mezarlıkta babası İbrahim ile annesi Nimet Akar'ın kabirlerini ziyaret etti. Bakan Akar daha sonra kendi adını taşıyan Hulusi Akar Camisi’nin yanında Vali Şehmus Günaydın, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'la bir süre sohbet etti.
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de anne ve babasının kabrini ziyaret etti
- Küfür eden İP'li vekil Aylin Cesur, teşkilatı çileden çıkardı!
- Varank müjdeyi verdi! Kovid-19 tanısı için yeni sistem geliştirildi
- Başkan Erdoğan, devlet liderleriyle bayramlaştı
- Bakan Koca'dan maskeli bayram mesajı
- İçişleri Bakanı Soylu "Göreceksiniz" deyip açıkladı