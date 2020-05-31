Bakan Akar: Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'de şehit düşen Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay için başsağlığı mesajı yayımladı.
Milli Savunma Bakanlığı, bölgede keşif gözetleme görevi icra eden güvenlik güçlerine, teröristlerce yapılan saldırı sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıkladı.
Teröristlerin muhtemel saldırı ve kaçış istikametlerinin ateş destek vasıtalarıyla derhal ateş altına alındığı, bölgeye sevk edilen İHA/SİHA, taarruz helikopteri ve ilave komando birlikleriyle operasyonların devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz" sözlerine yer verildi.
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 30, 2020
"KAHRAMAN ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay için başsağlığı mesajı yayımladı.
Akar, mesajında "Silah arkadaşlarımız, Hakkari/Çukurca bölgesinde gözetleme görevi esnasında teröristlerce yapılan saldırı sonucu şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.
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