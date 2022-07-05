Bakan Akar, İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüştü
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Hulusi Akar, Türkiye-İtalya 3'üncü Hükümetler Arası Konferansı dolayısıyla Ankara'da bulunan İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede iki ülke askeri yetkilileri de hazır bulundu.
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