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23 Haziran 2022 Perşembe 18:11:00 - Güncelleme:23 Haziran 2022 Perşembe 18:55:00

Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Bakan Akar, "İstanbul'da bir harekat merkezi kurulması konusunda genel bir anlayış birliği var." ifadelerine yer verdi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüşen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; "İstanbul'da bir harekat merkezi kurulması konusunda genel bir anlayış var, tarafların ülkemize ciddi bir güveni var. İngiltere Savunma Vakanı Wallace ile görüşmemizde İsveç ve Finlandiya konusunda hassasiyetimizi dile getirdik." dedi.

Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüşmesine ilişkin soruya, "Arkadaşlar bizim İngiltere Savunma Bakanı Sayın Ben Wallace'la uzun zamanda böyle yaptığımız temaslarımız var. Çeşitli yerlerde, NATO, ikili çerçevede görüşmelerimiz oldu. Resmi davetlisi olarak Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyorlar. Kendileri ile olumlu, kapsamlı, faydalı, yapıcı görüşmeler yaptık. Tabii bir taraftan ikili ilişkilerimiz çerçevesinde yaptığımız görüşmeler var, görüştüğümüz konular var. Diğer taraftan da NATO içinde müttefikimiz olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu manada hem ikili ilişkilerimiz bağlamında hem bölgesel konular çerçevesinde birçok konuda karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu. Görüş alışverişinde bulunduk ve bunu da memnuniyetle müşahede ettik ki, birçok konuda anlayış birliği olduğunu da gördük. Bu da bir zeminin yerlerine sevindirici oldu. Burada bölgesel konularla birlikte yaptığımız çalışmalarda görüşmelerde tabii bir de savunma sanayi konusu var. Birlikte yaptığımız çalışmalarımız var. Bu çalışmanın daha da hızlanması, daha da gelişmesi konusunda mutabık kaldık. Askeri eğitim işbirliği sonrasında yaptığımız çalışmalar var. Bu tatbikatlarla işbirliğimiz var. Buna da yine gündeme getirmek suretiyle bunlarda daha ileriye nasıl gidebiliriz, daha etkili nasıl olabilir? Bunlar gündeme geldi" ifadelerine yer verdi.

Etiketler : hulusi akar msb istanbul
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