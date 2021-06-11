Bakan Akar İngiliz ve İtalyan mevkidaşları ile görüştü

Bakan Akar İngiliz ve İtalyan mevkidaşları ile görüştü

Görüşmede, ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerle bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Gelişlerinde İngiltere Savunma Bakanı Wallace tarafından karşılanan Akar ve Guerini çekilen hatıra fotoğrafının ardından gemiye çıktı. Üçlü görüşmede, ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerle bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Akar, toplantının ardından İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantıların ardından yaptığı değerlendirmede, görüşmelerin yapıcı ve olumlu geçtiğini belirterek, "Görüştüğümüz konularda karşılıklı anlayış birliği olduğunu büyük bir memnuniyetle müşahede etmiş bulunuyorum." dedi.

Görüşmelerin ardından Bakan Akar Libya'ya gitti.