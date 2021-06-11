  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
16 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
NATO Zirvesi öncesi Türkiye'den Libya'ya üst düzey ziyaret
Alex Kipsta kimdir, öldü mü, kaç yaşında? Ünlü YouTuber Alex Kipsta nereli, ölüm nedeni nedir?
DSÖ'den 'maske' uyarısı: Aşıdan sonra da takmada devam edin
Sağlık Bakanlığı paylaştı! Türkiye'de aşılamada son durum
Vefat sayısı 70'in altına düştü
Ruh ve beden sağlığınız için doğada vakit geçirin
Bakan Akar İngiliz ve İtalyan mevkidaşları ile görüştü
Kaybolan koyunlar dronla bulundu
MEB telafi eğitimi programının uygulama esaslarını belirledi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: Stratejik ürünlerde yüzde yüz yerlilik konusunda tav...
Başkan Erdoğan: Türk Kızılay'ın dünyaya model olan hizmetleriyle iftihar ediyoruz
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 598 bin 750'ye yükseldi
Başkentte sağanak etkili oldu
Fas Meclisinden İspanya ile yaşanan 'göçmen krizine' müdahil olan Avrupa Parlamentosuna kınama
Beşiktaş'ın efsane ismi Rıza Çalımbay'ın hayat hikayesi Güzel Oyun'da
Bakan Soylu, 'Avrupa Uyuşturucu Raporu 2021'i paylaştı
Yukarı Afrin Barajı açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
"Artık kaybedecek zamanımız yok"
Terörist elebaşı Karayılan kamera karşısında yalvardı
Yüzde yüz elektrikli! Bir saatlik yol 5 dakikaya düşecek
Doblo esprisini hatırlatarak duyurdu: Türkiye artık TOGG'a hazır
Almanya'da Türkiye karşıtı önerge reddedildi
Başkan Erdoğan'dan NATO zirvesi mesajı
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Türk hükümetinin cesur kararların bir sonucu
11 Haziran 2021 Cuma 19:25:00 - Güncelleme:11 Haziran 2021 Cuma 19:48:00

Bakan Akar İngiliz ve İtalyan mevkidaşları ile görüştü

ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Akar, Libya ziyareti öncesinde İtalya'nın Sicilya Adası'na geçerek İngiltere Savunma Bakanı Wallace ve İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüştü.

Görüşmede, ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerle bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Gelişlerinde İngiltere Savunma Bakanı Wallace tarafından karşılanan Akar ve Guerini çekilen hatıra fotoğrafının ardından gemiye çıktı. Üçlü görüşmede, ülkeler arasında savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerle bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Akar, toplantının ardından İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, toplantıların ardından yaptığı değerlendirmede, görüşmelerin yapıcı ve olumlu geçtiğini belirterek, "Görüştüğümüz konularda karşılıklı anlayış birliği olduğunu büyük bir memnuniyetle müşahede etmiş bulunuyorum." dedi.

Görüşmelerin ardından Bakan Akar Libya'ya gitti.

Etiketler : Bakan Akar güvenlik alanı bölgesel konular
Patron korkusu

Patron korkusu
Yavru ayının yemeği Aslıhan'dan

Yavru ayının yemeği Aslıhan'dan
Romantik Mustafa

Romantik Mustafa
Yeni şarkı heyecanı

Yeni şarkı heyecanı
Kural bozuldu

Kural bozuldu
Biz böyle mutluyuz

Biz böyle mutluyuz
Set sonrası sürpriz birliktelik

Set sonrası sürpriz birliktelik
Aşk kaldığı yerden devam

Aşk kaldığı yerden devam
Önüne gelen oyuncu!

Önüne gelen oyuncu!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER