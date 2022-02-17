VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstabul'da sağlık çalışanının burnunu kıran saldırgan tutuklandı
Tutanaklar Fed'in faiz oranını artırmaya hazır olduğunu gösterdi
ABD Dışişleri: İran ile doğrudan müzakereler yapmak menfaatimize
Akdeniz'de Rus uçakları'ndan ABD keşif uçaklarına önleme
Bakan Akar İngiliz mevkidaşıyla görüştü
Çavuşoğlu'na geçmiş olsun mesajı
Seyyid Aşık Cemal efendi vefat etti!
İsviçre'de koronavirüs yasaklarının birçoğu kaldırıldı
Van'da zehir taciri 16 kişi yakalandı
RTÜK'ten 4 televizyon kanalına ceza
Guatemala'da 6,2 büyüklüğünde deprem
ABD: Çin'e karşı yeni ticaret araçlarına ihtiyaç var
Uluslararası anlaşmalara ilişkin 5 kanun teklifi Meclis'ten geçti
Vaka sayısı 90 binin üzerinde
Başkan Erdoğan: Elektrik tarifeleri yeniden düzenlenecek
Konut fiyat artışında yeni rekor
Blinken: Rus birlikleri Ukrayna sınırına yaklaşmaya devam ediyor
AB ülkeleri Rusya'yı görüşmek üzere toplanacak
Myanmar'da savaş uçağı düştü: Pilot hayatını kaybetti
Ankara'da barınak yangını: 4 yavru köpek can verdi
Bakan Çavuşoğlu'nun Rusya-Ukrayna diplomasisi
Prof. Dr. Aziz Sancar: Türkiye'de bana gösterilen sevgi 10 Nobel'den daha önemli
800 bin liralık teklif
Set ziyareti
17 Şubat 2022 Perşembe 00:08:00 - Güncelleme:17 Şubat 2022 Perşembe 00:08:00

Bakan Akar İngiliz mevkidaşıyla görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda, ngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Etiketler : Milli Savunma Hulusi Akar nato
Biten aşklara

Biten aşklara
Sette Kovid paniği

Sette Kovid paniği
Karakterimi çok sevdim

Karakterimi çok sevdim
Aşk paylaşımı

Aşk paylaşımı
Çoruh Nehri'nde Eskimo usulü av

Çoruh Nehri'nde Eskimo usulü av
Emlak zengini çıktı

Emlak zengini çıktı
Kırık ayağa dijital formül

Kırık ayağa dijital formül
İlklerin kadınıyım

İlklerin kadınıyım
Yıkılmadım ayaktayım

Yıkılmadım ayaktayım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER