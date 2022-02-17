17 Şubat 2022 Perşembe 00:08:00 - Güncelleme:17 Şubat 2022 Perşembe 00:08:00
Bakan Akar İngiliz mevkidaşıyla görüştü
Kaynak: AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda, ngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.