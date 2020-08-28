Bakan Akar İngiliz mevkidaşıyla Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmeleri görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace ile Doğu Akdeniz ve Libya'daki son gelişmeleri değerlendirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.
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