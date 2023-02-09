Bakan Akar: Hatay'da şu anda 4 binden fazla Mehmetçik görev yapmakta

Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Akar: "Hatay'da şu anda 4 binden fazla Mehmetçik görev yapmakta, canla başla mücadeleye katılmaktadırlar" ifadelerine yer verdi.

Aynı zamanda Akar: "Tüm hava araçlarımızı seferber ettik ve bu çerçevede 500'den fazla uçak sortisiyle deprem bölgesine personel ve malzeme naklini destekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bir taraftan terörle mücadele ederken diğer taraftan buna ilaveten bu çok büyük felaketle de mücadele konusunda ilgili bakanlık kurum ve kuruluşlarıyla gerekli koordinasyonu sağlamak suretiyle Mehmetçik bütün sahada elinden gelen gayreti göstermektedir. 2. Ordu birliklerinin tamamı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin batıda bulunan birliklerinden de azami ölçüde buraya personel sağlamak suretiyle bu mücadeleyi en iyi şekilde başarmak için her türlü gayreti göstermekteyiz.

Mehmetçiğe ilaveten askeri fabrikalarımızda, tersanelerimizde ve MKE'de mevcut işçilerimize, teknik personelden de burada arama kurtarma dahil çeşitli konularda yararlı olabilecek tüm arkadaşlarımızı ilgili ekipmanlarla bölgeye getirmiş bulunuyoruz.

Malumunuz bildiğiniz gibi depremin olduğu ilk andan itibaren o acil durum kriz merkezini bakanlığımıza teşkil ettik ve o andan itibaren çalışmalarımızı koordine etmekte, süratli bir şekilde geliştirmekteyiz. Kriz merkezinin ihdasını müteakip, ilk olarak ihtiyaç duyulan personel ve malzemenin bölgeye sevkini kolaylıkla sağlayabilmek bakımından Hava Kuvvetlerimizle hava yardım köprüsünü kurduk. Bu köprü hala çalışmalarını sürdürmektedir. Bu manada tüm hava araçlarımızı seferber ettik ve bu çerçevede 500'den fazla uçak sortisiyle şu ana kadar personel ve malzeme naklini desteklemeye devam ediyoruz.

Ayrıca bütün helikopterlerimizden müsait olanlarda, özellikle İncirlik Üssü'nde havaalanında toplamak suretiyle, bunlar ki sayıları şu anda 41'e ulaştı ve her an diğerlerine kullanmak suretiyle ihtiyacımız olduğunda kullanacak şekilde planlamamızı yaptık ve icraatımızı sürdürüyoruz.

Başlangıçta, ilk günde olumsuz hava şartları bizim hava harekatımızı ciddi şekilde geciktirdi. Fakat çok şükür bu son 2 günde çok rahat bir şekilde hem uçaklarımız hem helikopterlerimiz bölgede çalışmalarını sürdürdüler. Örneğin dün 180 sorti yapmak suretiyle buradaki faaliyetlerimizi bütün deprem bölgesinde gerçekleştirdik. Şu anda deprem bölgesinde bir tek sorunlu havaalanı Hatay Havaalanı, o da inşallah en kısa zamanda faaliyete başlayacak. Ondan sonra bunların faaliyete açılmasıyla aktif bir şekilde hizmete girmesiyle çok daha süratli bir şekilde Hatay'ımıza gerekli desteği sağlamayı sürdüreceğiz.