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02 Aralık 2021 Perşembe 15:00:00 - Güncelleme:02 Aralık 2021 Perşembe 15:00:00

Bakan Akar: Haklarımızı çiğnetmedik, çiğnetmemekte kararlıyız

Kaynak: DHA

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Milli Savunma Bakanı Akar: Türkiye tarihi, değerleri, coğrafyası ve Silahlı Kuvvetleriyle bir bütün halinde güçlü bir ülkedir. Bugüne kadar ülke olarak kararlı duruşumuzla, azim ve kararlılıkla hak ve menfaatlerimizi her alanda koruduk, korumaya devam ediyoruz. Haklarımızı çiğnetmedik, çiğnetmemekte kararlıyız.

Milli Savunma Bakanı Akar: Önümüzdeki engelleri aşarak inşallah Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçları neyse bunu herhangi bir tahdide meydan vermeksizin karşılayacak noktaya geleceğiz.

Türkiye tarihi, değerleri, coğrafyası ve Silahlı Kuvvetleriyle bir bütün halinde güçlü bir ülkedir. Bugüne kadar ülke olarak kararlı duruşumuzla, azim ve kararlılıkla hak ve menfaatlerimizi her alanda koruduk, korumaya devam ediyoruz. Haklarımızı çiğnetmedik, çiğnetmemekte kararlıyız.

Etiketler : Milli Savunma Bakanı Akar Silahlı Kuvvetler güçlü bir ülke
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