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10 Ocak 2023 Salı 19:45:00 - Güncelleme:10 Ocak 2023 Salı 19:45:00

Bakan Akar gazilerle bir araya geldi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği yönetimi ve Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtardığı "Tek Vatan Harekatı" gazileriyle bir araya geldi.

Akar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk ve Azerbaycan Karabağ Gazileri heyetini Milli Savunma Bakanlığında kabul etti.

Azerbaycan'ın "Tek Vatan Harekatı" ile işgal altındaki topraklarını kurtardığını hatırlatan Bakan Akar, "Azerbaycan ordusu büyük bir başarıyla harekatı gerçekleştirdi. Bundan dolayı mutluyuz." diye konuştu.

İşgal altındaki toprakların 44 gün süren harekatla kurtarılmasının önemine değinen Akar, "Türkiye ve Azerbaycan'ın 'tek millet iki devlet', 'bir ananın iki oğlu' olduğunu tüm dünya gördü. Bundan sonra herhangi bir şekilde Türkiye'ye, Azerbaycan'a karşı bir planı olan varsa adım atmadan önce iki defa düşünecek." ifadesini kullandı.

Akar, şehitlerin, gazilerin fedakarlıklarının nesiller boyu hatırlanacağını, tarihte önemli bir yer alacağını vurgulayarak, "Sizleri kazanılan bu önemli başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Şehitlerimize rahmet, siz gazilerimize şifalar diliyorum. Büyük fedakarlıkla herkes üzerine düşen görevi yapmaya gayret gösterdi. Kazanılan zaferin gururu, övüncü sizlere ait." dedi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın kederde, kıvançta bir ve beraber olduğunu aktaran Akar, "Tek yumruk ve tek yürek olacağız. Hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Cenap Prezident Aliyev'in çizdiği çerçevede çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği." şeklinde konuştu.

Azerbaycanlı gaziler adına yapılan konuşmada ise "Desteklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Türkiye arkamızda, yanımızda olmasaydı bunu başaramazdık. Desteğinizi asla unutmayacağız. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere sizler, tüm Türkiye yanımızda oldunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü olması dünyada Türk'ün güçlü olması demektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin geldiği noktadan büyük gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

AKAR, ŞEHİT ÜSTEĞMEN İLE FOTOĞRAFINI GÖSTERDİ

Akar görüşme sırasında, "Tek Vatan Harekatı" şehitlerinden Üsteğmen Valeh Memiyev ile çekilen fotoğrafını da göstererek şehitleri bir kez daha rahmetle andı.

Üsteğmen Valeh Memiyev, Azerbaycan'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'ndaki başarıları dolayısıyla Akar'dan ödül almıştı.

Bu sırada Akar'a "İşgal altındaki topraklarımızı kurtaracağız" sözü veren Üsteğmen Memiyev, "Tek Vatan Harekatı"nda Gubadlı iline bağlı çok sayıda yerleşim biriminin Ermenistan işgalinden kurtarılmasında görev aldıktan sonra şehit oldu.

Etiketler : akar Milli Savunma Bakanı gazi
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