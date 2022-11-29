Bakan Akar Fransa Savunma Bakanı ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.https://t.co/Bj5ywELO15#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/kQVR91Bzo0