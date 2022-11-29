Bakan Akar Fransa Savunma Bakanı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Lecornu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.https://t.co/Bj5ywELO15#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/kQVR91Bzo0— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 29, 2022
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