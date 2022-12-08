Bakan Akar, Finlandiya Savunma Bakanı ile görüşecek

Bakan Akar, Finlandiya Savunma Bakanı ile görüşecek

İsveç ve Finlandiya NATO üyeliği için Türkiye ile görüşmelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, resmi ziyarette bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Kaikkonen, ziyareti kapsamında ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ardından öğle saatlerinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşecek.

Görüşmenin gündem maddelerinden biri Finlandiya'nın NATO üyeliği süreci olacak. Ayrıca ikili ve bölgesel güvenlik konuları ele alınacak.