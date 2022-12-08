VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Akar, Finlandiya Savunma Bakanı ile görüşecek
2023 yılında 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
Bakan Kurum: Sosyal konutları söz verdiğimiz şekilde yapacağız
Rusya'dan ABD'ye Suriye eleştirisi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Çocukların istismarını lanetliyoruz
Peru Cumhurbaşkanı Castillo gözaltına alındı
Bakan Dönmez: Vatandaşlarına birim enerji başına en ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü ülke konumundayız
Kalp krizi geçiren sürücü direğe çarparak hayatını kaybetti
Sırbistan Savunma Bakanı: Bir kıvılcım her şeyi tutuşturmak için yeterli
AB, Rusya'ya karşı 9'uncu yaptırım paketini hazırladı
Bodrum açıklarında 37 düzensiz göçmen yakalandı
Bakan Özer: Okullaşma oranı tüm kademelerde yüzde 95'in üzerine çıktı
Başkan Erdoğan ekonomi kurmaylarını EYT gündemiyle kabul etti
Rusya Merkez Bankası: Petrole tavan fiyat ve yaptırımlar yeni ekonomik şoklar arasında
Muğla'ya kuvvetli sağanak uyarısı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Erzurum'daki şiddet olayına ilişkin soruşturma
İsveç, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını daha iyi anladığını açıkladı
İngiltere Başbakanı Sunak'tan grev kararı alan sendikalara sert karşılık uyarısı
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında raydaki parça yerinden çıktı
Hakkari'de 37 bin 306 öğrenciye ücretsiz yemek desteği
Rusya Devlet Başkanı Putin: Nükleer savaş tehdidi büyüyor
Almanya'da silahlı darbe planlamakla suçlanan 8 kişi tutuklandı
Time dergisi Zelenskiy'i "Yılın Kişisi" seçti
Bitkisel üretimde rekor bekleniyor
08 Aralık 2022 Perşembe 00:46:00 - Güncelleme:08 Aralık 2022 Perşembe 00:46:00

Bakan Akar, Finlandiya Savunma Bakanı ile görüşecek

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile bir araya gelecek.

İsveç ve Finlandiya NATO üyeliği için Türkiye ile görüşmelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen, resmi ziyarette bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Kaikkonen, ziyareti kapsamında ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ardından öğle saatlerinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşecek.

Görüşmenin gündem maddelerinden biri Finlandiya'nın NATO üyeliği süreci olacak. Ayrıca ikili ve bölgesel güvenlik konuları ele alınacak.

Etiketler : İsveç NATO Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Unutmak için çalışıyor

Unutmak için çalışıyor
Kadının gücü var

Kadının gücü var
Takipçilerini şaşırtan paylaşım

Takipçilerini şaşırtan paylaşım
‘El Turco'nun çekimleri durdu

‘El Turco'nun çekimleri durdu
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım
Venedik ‘Destan'ı

Venedik ‘Destan'ı
Karan ile çocuk oldular

Karan ile çocuk oldular
Sevgili modeli eski eşi

Sevgili modeli eski eşi
Aşk dolu kutlama

Aşk dolu kutlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX