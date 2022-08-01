Akar duyurdu: Gemi yarın İstanbul Boğazı'na demirleyecek
Son Dakika Haberleri.. Bakan Akar Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
Bakan Akar Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
*(Tahıl yüklü ilk geminin Odessa Limanı'ndan ayrılması) Bundan sonraki gemiler de benzer şekilde herhangi bir aksaklık çıkmadan devam edecek.
*(Odessa Limanı'ndan ayrılan ilk gemi) Yarın 15.00 civarında İstanbul Boğazı açıklarında bulunacak, demirlemesine müteakip müşterek heyet kontrol edecek.
*İstanbul'daki merkez iki tarafın birlikte olduğu tek ortam.
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