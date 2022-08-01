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Akar duyurdu: Gemi yarın İstanbul Boğazı'na demirleyecek
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01 Ağustos 2022 Pazartesi 10:47:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2022 Pazartesi 10:51:00

Akar duyurdu: Gemi yarın İstanbul Boğazı'na demirleyecek

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Son Dakika Haberleri.. Bakan Akar Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Bakan Akar Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

*(Tahıl yüklü ilk geminin Odessa Limanı'ndan ayrılması) Bundan sonraki gemiler de benzer şekilde herhangi bir aksaklık çıkmadan devam edecek.

*(Odessa Limanı'ndan ayrılan ilk gemi) Yarın 15.00 civarında İstanbul Boğazı açıklarında bulunacak, demirlemesine müteakip müşterek heyet kontrol edecek.

*İstanbul'daki merkez iki tarafın birlikte olduğu tek ortam.

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