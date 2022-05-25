Bakan Akar'dan Pençe Kilit Harekatı açıklaması

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin 5 askeri şehit ettiği hain saldırı sonrasında mağarada sıkıştırılan bir grup teröriste yönelik operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, "Komandolarımız bir grup teröristi mağarada sıkıştırdı. Mehmetçiğin 'teslim ol' çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi sonucu mağaraya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu operasyonla birlikte Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti. Şehitlerimizin kanlarını, yakınlarının gözyaşlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" dedi.

Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 5 askerin şehit olduğu hain terör saldırısının ardından dün beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldiği sınır hattındaki incelemelerini gün boyunca sürdürdü. İlk olarak Mardin'e, oradan Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümeni'ne geçen Akar ve beraberindeki komutanlar daha sonra 1815 rakımlı Işıklı Üs Bölgesine çıktı. Sınırın sıfır noktasında, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinin hemen yakınındaki mevkide bulunan üs bölgesinde incelemelerde bulunan ve sahadaki duruma ilişkin bilgi alan Akar, ardından Çukurca'daki 2'nci Ordu Taktik Komuta Yeri'ne gitti.

'ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 100'Ü GEÇTİ'

Gece boyunca buradan Pençe Kilit Operasyonu'nu beraberindeki Genelkurmay Başkanı, Kara ve Hava Kuvvetleri komutanları ile takip eden Akar, operasyonda görevli sınır hattındaki ve sınır ötesindeki birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile görüştü. Son durumu ilişkin aldığı bilgiler kapsamında yeni talimatlar veren Akar, Pençe Kilit Operasyonu sırasında teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan 5 kahraman askere rahmet dileyerek sözlerine başladı.

Hain saldırının gerçekleştiği bölgedeki operasyonların bölgedeki olumsuz hava şartlarına rağmen devam ettiğini belirten Akar, "Komandolarımız bir grup teröristi mağarada sıkıştırdı. Mehmetçiğin 'teslim ol' çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesi sonucu mağaraya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu operasyonla birlikte Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti. Şehitlerimizin kanlarını, yakınlarının gözyaşlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Akar, olumsuz ve zor arazi ve hava koşullarına rağmen yürütülen harekata kara ve hava ateş destek vasıtaları, İHA ve SİHA'larla yoğun destek sağlandığını da belirtti.

'OPERASYONU BAŞARIYLA TAMAMLAYACAK KİLİDİ KAPATACAĞIZ'

Pençe Kilit Operasyonu'nun planlandığı şekilde sürdürüldüğüne vurgulayan Akar, "Pençe serisi harekatlarımız devam ediyor. Bu bir zincir, zincirin son halkası da Pençe Kilit Operasyonu. Bu operasyonu da başarıyla tamamlayarak hem kilidi kapatacak hem de hudutlarımızın tam olarak kontrolünü sağlamış olacağız. Buna çok yaklaştık" diye konuştu.

Mehmetçiğin terörle mücadelede geldiği noktanın çok önemli olduğunu ifade eden Bakan Akar, "Büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla gerçekleştirdiğimiz mücadelenin başarıyla sonuçlanmasına az bir zaman kaldı. Terör örgütünün sözde ele başları dahil büyük bir panik içindeler. Örgütte çöküş alametleri var. Bunlar istihbarat raporları, terörist ifadelerinde de ortaya çıkıyor. Biz artan bir şiddet ve tempoda taarruzi ruhla operasyonlarımızı sürdürecek, asil milletimizi başına 40 yıldır musallat olan terör belasından kurtaracağız" dedi.

Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğunu vurgulayarak, "Kürtler ve Türkler kardeştir. Yüzyıllarca ekmeğimizi, suyumuzu paylaştık. Bunun en açık kanıtı şehitlikler. Bütün şehitliklerde Türkler-Kürtler-Araplar birlikte yatıyor. Teröristlerin arkasında kim olursa olsun terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

Gecenin geç saatlerine kadar beraberindeki komutanlarla Çukurca'daki 2'nci Ordu Taktik Komuta Yeri'nde harekatı takip eden Bakan Akar, geceyi de Çukurca'da geçirdi. (DHA)