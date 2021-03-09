Bakan Akar duyurdu! 25 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Akar "Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekatında, 1'i sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'nın, Kandil dahil hiçbir yerde kendini rahat hissedemeyeceğini söylemiştik. Teröristlerin kaçacak yeri kalmadı." ifadelerini kullandı.

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