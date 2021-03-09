  • BIST
    1549.15
  • Dolar
    7,6550
  • Euro
    9,1030
  • Altın
    421,5080
İstanbul
3 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Akar duyurdu! 25 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan'dan Erol Kohen'e başsağlığı mesajı
Rusya ile Çin ayda ortak istasyon kuracak
Dünya genelinde Kovid-19 kaynaklı ölümler 3 haftadır düşüyor
Hasan Basri Yalçın 10 Mart Çarşamba gününden itibaren 24 TV'de: Brifing Odası
"Sen ne menem bir siyasi fırıldaksın?"
AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nin gündemi belli oldu
Hisar'dan büyük başarı
CHP formülü buldu!
Bakan Soylu son dakika olarak duyurdu: Ele geçirdik...
Bu yıl Hac ibadeti olacak mı? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı
Şubat ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başlıyor
Türkiye enerjide sınıf atlamaya devam ediyor
İmamoğlu attığı tweetle ittifakı böldü, HDP'yi sevindirdi
Lübnan'da Türkiye'yi temsil edecek
Yok böyle hayranlık
Geleceğin güçlü kadınlarına destek
Otizmli çocuklar boyama kursuyla sosyalleşti
Bu mantar sadece Türkiye'de yetişiyor
Hatalı basım 50 lirayı satıyor
Murat'ın yüzü "epilepsi pili" ile güldü
Pelikan Yaşar'ın vefası
Yaren Leylek, Adem amcayla buluştu
Çevreci film
09 Mart 2021 Salı 18:28:00 - Güncelleme:09 Mart 2021 Salı 18:28:00

Bakan Akar duyurdu! 25 terörist etkisiz hale getirildi

ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Akar, Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekatı ile ilgili açıklama yaptı. Akar; "Yapılan operasyonlarda 25 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar "Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekatında, 1'i sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'nın, Kandil dahil hiçbir yerde kendini rahat hissedemeyeceğini söylemiştik. Teröristlerin kaçacak yeri kalmadı." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor

Etiketler : bakan akar hakurk kandil pkk terör örgütü
‘Zoraki Misafir'lik bitti

‘Zoraki Misafir'lik bitti
Kimseye muhtaç değilim

Kimseye muhtaç değilim
Şarkıyla itiraf etti

Şarkıyla itiraf etti
İstanbul için gün sayıyor

İstanbul için gün sayıyor
Müzik kariyerinde iddia

Müzik kariyerinde iddia
Sıla davasında hüsran

Sıla davasında hüsran
Neslihan Atagül'den samimi açıklamalar: Eşimle Arkadaşız

Neslihan Atagül'den samimi açıklamalar: Eşimle Arkadaşız
Test olmaktan bıktık

Test olmaktan bıktık
‘Ben Vardım' aslında!

‘Ben Vardım' aslında!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER