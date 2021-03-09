09 Mart 2021 Salı 18:28:00 - Güncelleme:09 Mart 2021 Salı 18:28:00
Bakan Akar duyurdu! 25 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Akar, Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekatı ile ilgili açıklama yaptı. Akar; "Yapılan operasyonlarda 25 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanı Akar "Hakurk ve Kandil'e yapılan hava harekatında, 1'i sözde lider kadrosundan olmak üzere 25 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK'nın, Kandil dahil hiçbir yerde kendini rahat hissedemeyeceğini söylemiştik. Teröristlerin kaçacak yeri kalmadı." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor
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