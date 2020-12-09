Bakan Akar: Doğu Akdeniz'de gerilimi Yunanistan tırmandırıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlığın 2021 yılı bütçesi için TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada "Akdeniz’de gerilimi tırmandırmak isteyen Yunanistan’dır. Maalesef iyi komşuluk çerçevesinde çözüme, barışa uzanan elimiz hep havada bırakıldı." dedi.

İşte Bakan Akar'ın konuşmasından satır başları:

"(Irak'ın kuzeyi) PKK'ya karşı operasyonlarımız artan şiddetle devam ediyor. Son bir ayda 7'si büyük, 21'i orta çaplı 28 operasyon icra edildi"

"Akdeniz’de gerilimi tırmandırmak isteyen Yunanistan’dır. Maalesef iyi komşuluk çerçevesinde çözüme, barışa uzanan elimiz hep havada bırakıldı."

"(Karabağ'daki anlaşma) Ortak merkezin bina inşası ve faaliyetlerin başlaması için Türkiye-Azerbaycan-Rusya arasında çalışmalar devam ediyor."

"FETÖ ile mücadeleye kararlılıkla devam ediliyor. 15 Temmuz 2016'dan itibaren TSK'dan toplam 20 bin 610 kişi ihraç edildi"