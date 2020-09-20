Bakan Akar: Yunan basın tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır

Bakan Akar: Bu utanç vesikası Yunan basın tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır

Bakan Akar: Bu utanç vesikası Yunan basın tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır. İki ülke arasındaki ilişkileri sabote etmeyi amaçlayan ve kamu vicdanında zaten mahkum olan bu ahlaksızlar hakkında Yunan makamlarınca da gerekli idari ve adli işlemlerin derhal yapılmasını bekliyoruz.