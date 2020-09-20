20 Eylül 2020 Pazar 11:04:00 - Güncelleme:20 Eylül 2020 Pazar 11:04:00
Bakan Akar: Bu utanç vesikası Yunan basın tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır
Kaynak: DHA
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Milli Savunma Bakanı Akar açıklamasında; "Habercilikle alakası olmayan bir Yunan gazetesinde Sn. Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve aklı başında Yunan halkı dahil sağduyu sahibi hiç kimsenin asla kabul etmediği son derece seviyesiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.
Bakan Akar: Bu utanç vesikası Yunan basın tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır. İki ülke arasındaki ilişkileri sabote etmeyi amaçlayan ve kamu vicdanında zaten mahkum olan bu ahlaksızlar hakkında Yunan makamlarınca da gerekli idari ve adli işlemlerin derhal yapılmasını bekliyoruz.
- Bakan Akar: Yunan basın tarihinde kara bir leke olarak kalacaktır
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