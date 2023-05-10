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10 Mayıs 2023 Çarşamba 00:10:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2023 Çarşamba 00:10:00

Bakan Akar: Bu millet terörle yürüyenlere imkan vermeyecektir

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bu millet hiçbir şekilde terörle yürüyenlere yol, imkan vermeyecektir" dedi.

AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, Selçuklu Mahallesi Kapalı Pazar Alanı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi, Kayseri Sarraf ve Kuyumcular Derneği'nin düzenlediği "Vefa Buluşması"na katıldı.

Büyük ve güçlü Türkiye'nin önündeki en önemli engeli terör olarak nitelendiren Akar, "Terörle mücadelede önemli mesafeler kat ettik. Teröristlerin Irak'ın kuzeyindeki ve Suriye'nin kuzeyindeki varlıkları bitmeden rahat etmemiz mümkün değil. Mehmetçiğin nefesi enselerinde" diye konuştu.

Önlerinde iki yol bulunan teröristlerin ya adalete teslim olacaklarını ya da kazdıkları çukurlara gömüleceklerini belirten Akar, "Mehmetçik iğneyle kuyu kazar gibi tek tek Zap'ta, Gara'da nerede olursa olsun teröristlerin inlerini, barınaklarını bulup başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde kurmak istedikleri terör koridoru Mehmetçik tarafından paramparça edildi, teröristler kazdıkları çukurlara gömüldüler" açıklamalarında bulundu.

Teröristlerin elebaşlarının seçimlerden "medet umduğunu" ifade eden Akar, "Bazı siyasilerin teröristlere umut, söz verdiğini, vaatlerde bulunduğunu, bunları tahliye etmeyi düşündüklerini görmemiz, bilmemiz lazım. 'Özerklik'ten bahsediyorlar. Özerklik demek Türkiye'nin parçalanması demek. Bunu herkesin görmesi lazım." dedi.

Akar, 14 Mayıs'taki seçimlerin bir zihniyet meselesi olduğunu belirterek, "Biz diyoruz ki ülkemizin birliği, bütünlüğü, beraberliği egemenliğimiz, bağımsızlığımız, bayrağımız, dinimiz, imanımız, devletimizin bir ve beraber olması. Buna gayret gösteriyoruz. Fakat diğer taraftan da bazıları maalesef teröristlerle konuşmak, görüşmek suretiyle onlara fırsat, imkan veriyor, onlara birtakım imtiyazlar vereceklerini beyan ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"TERÖRİSTLERLE ARALARINA MESAFE KOYMAYANLAR BİZİM İÇİN ENDİŞE KAYNAĞI"

"Bu millet hiçbir şekilde terörle yürüyenlere yol, imkan vermeyecektir" diyen Akar, terörle mücadelede elde edilen kazanımların korunmasının önemini vurguladı.

Önemli bir seçime sayılı zamanın kaldığını ifade eden Akar, "Teröristlerle aralarına mesafe koymayanlar bizim için endişe kaynağı, bizim için problem" dedi.

İlk defa oy kullanacak gençlere de seslenen Akar, "Vatanımızın birliği, bütünlüğü, milletimizin, hudutlarımızın güvenliği önemli. Teröristlere imkan, fırsat vermeyeceğiz. Teröristlerle arasına mesafe koymayanlarla aramıza mesafe koyacağız" diye konuştu.

Vatandaşların yoğun ilgisi arasında pazar yerinden ayrılan Akar, "Vefa Buluşması"na giderken yolda kendisini durduran çocuklarla sohbet etti, onlara oyuncak hediye etti.

Kayseri Sarraf ve Kuyumcular Derneğinin etkinliğine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de katıldı. Bakan Akar ile Özhaseki faaliyetin sonunda dernek üyelerine plaket verdi, onlarla hatıra fotoğrafı çekildi.

Etiketler : MSB Hulusi Akar Türkiye
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